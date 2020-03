Ibrahimovic donerà delle mascherine: "Per medici e infermieri, i veri eroi"

Sale ancora il numero dei contagi da Coronavirus in , dove il campionato di calcio rimarrà fermo almeno fino al 3 aprile: dei casi sono stati registrati anche nel mondo pallonaro nostrano, con la positività accertata di Rugani e Gabbiadini.

Diverse le manifestazioni di vicinanza dei club agli ospedali coinvolti: e , ad esempio, hanno fatto delle donazioni economiche e di oggetti utili a contrastare l'epidemia che, in particolare nel nord Italia, si sta espandendo a macchia d'olio.

L'ultimo gesto solidale da sottolineare è quello di Zlatan Ibrahimovic che, con un post pubblicato sul suo account Twitter, ha annunciato la donazione di mascherine all'Humanitas di Milano.

Given the current emergency situation here in Italy, @MindTheGum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses,health professionals) by donating to Humanitas an FFP2 mask for each pack sold online.

Because as we know, some superheroes do wear a mask.#andràtuttobene