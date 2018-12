Ibrahimovic da record: può diventare il più pagato di sempre in MLS

I tifosi del Milan stavano già pregustando il suggestivo ritorno di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera, ma alla fine l'attaccante svedese ha deciso di restare in MLS, dove potrebbe stabilire un nuovo record per quanto riguarda lo stipendio del nuovo contratto.

Secondo quanto riferito da 'ESPN', il nuovo accordo con i Los Angeles Galaxy potrebbe portare infatti nelle tasche di Ibrahimovic una cifra dai 7 ai 7,5 milioni di dollari a stagione, che lo farebbe diventare il giocatore più pagato nella storia del campionato americano.

Si tratterebbe di un aumento 'monstre' nel contratto di Ibra, che nel 2018 ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per una stagione che lo ha visto segnare 22 goal con 10 assist in 27 partite.

L'ex Milan potrebbe dunque superare Kakà e Giovinco, che avevano superato la soglia dei 7 milioni rispettivamente nel 2017 e 2018. Lo stesso bomber ha parlato in un video poi pubblicato sul sito dei Galaxy.

"C'erano tante chiacchiere, molti bisbigli in giro, ma in realtà non me ne sono mai andato. Sono rimasto qui e, come ho detto, non ho ancora finito con la MSL, non sono ancora soddisfatto del risultato, ho ancora delle cose da fare".