Ibrahimovic fa il conto dei goal: "Avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due"

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Dopo il rinnovo di contratto, la doppietta che apre la stagione del in . il 2-0 al è firmato tutto da lui. Con una doppietta.

Nel post-partita lo svedese a 'Sky Sport' ha affermato che avrebbe anche potuto farne altri due, se solo avesse avuto qualche anno di meno.

"Sto bene, sto lavorando, questa è la seconda partita ufficiale. Oggi abbiamo vinto e potevo fare più goal. Se avessi avuto vent’anni ne avrei fatti altri due, per fortuna ne ho 38. Vecchio? No no, sono come Benjamin Button. Mi piace avere responsabilità, ho grande pressione da me stesso. Voglio essere giudicato al livello degli altri e non per l’età".