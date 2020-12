Ibrahimovic non molla: "Continuerò finché riuscirò a fare quello che sto facendo ora"

Attualmente è ai box a causa di un infortunio, una lesione al bicipite femorale rimediata il 22 novembre a : nonostante questa assenza, Zlatan Ibrahimovic è ancora il capocannoniere della con 10 reti, due in più rispetto a Lukaku e Ronaldo.

Il fuoriclasse svedese potrebbe tornare a disposizione di Pioli per la trasferta sul campo del in programma mercoledì e, nell'attesa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della 'BBC': chiara la volontà di continuare a stupire sebbene, alcuni mesi fa, il pensiero di dire basta lo avesse attratto parecchio.

Il è in testa alla classifica e sogna lo Scudetto, Ibrahimovic preferisce non compiere voli pindarici.

"Stiamo facendo molto bene, siamo in un periodo di forma incredibile. Però non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo tenerlo bene a mente. Quando arrivai qui per la prima volta si lottava per la vittoria dello Scudetto, ora sono tornato per riportare il club al top, dove merita. E' una sfida diversa, ma mi piace: quando gli altri parlano di missione impossibile ecco che entro in gioco io. Queste sono le cose che mi fanno sentire vivo".

L'ex Los Angeles Galaxy è ben consapevole che il suo fisico non è più lo stesso di un tempo.

"Non sono il giocatore di cinque o dieci anni fa, tutti cambiamo dal punto di vista fisico. Sono onesto e dico che non corro più come prima, ora lo faccio in maniera intelligente. La Serie A è il torneo più difficile per un attaccante, la filosofia che va per la maggiore è non subire goal piuttosto che farne uno in più. Mi sento come se qui avessi vissuto diverse generazioni. Ho giocato con Paolo Maldini, ora gioco con suo figlio Daniel: sarebbe un miracolo se riuscissi a giocare anche con il figlio di Daniel".