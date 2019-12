Ibrahimovic al Benevento, c'era la pazza idea: "Ne abbiamo parlato con Inzaghi"

Zlatan Ibrahimovic tiene tutti col fiato sospeso sul suo futuro, alimentando il sogno di rivederlo sui campi di calcio italiani. Dopo le ultime dichiarazioni dello svedese, il sembra decisamente in pole, ma occhio anche al che ha da offrire il palcoscenico della . Meno probabile a questo punto sembra l'opzione .

Ma se quel "arrivederci presto in " volesse dire altro? Magari non necessariamente ? Conoscendo Ibra, siamo nel campo della fantascienza, eppure al campione svedese ci ha pensato seriamente anche il , attuale dominatore del campionato di Serie B. La rivelazione arriva direttamente dalla bocca del presidente sannita Oreste Vigorito dai microfoni di 'OttoGol'

"Non è una bufala. Ci ho pensato, ne ho parlato con Inzaghi, che è amico di Ibrahimovic. Poi abbiamo convenuto che non era il caso di chiedere ad un campione come lui di venire in Serie B, un po’ perché sapevamo che sarebbe stato impossibile convincerlo, un po’ perché questo campionato va portato avanti con i calciatori che abbiamo".