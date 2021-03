Ibrahimovic, altro assist con la Svezia: tacco volante per Augustinsson

Due partite, due passaggi da sogno per i compagni: l'attaccante del Milan è tornato grande protagonista della Nazionale svedese.

Ci sono voluti cinque anni per rivedere Zlatan Ibrahimovic indossare la maglia della Nazionale svedese. Stessi colori addosso, qualche ruga in più, ma la solita classe di sempre anche alla soglia dei 40 d'età. Basti vedere gli assist contro Georgia prima e Kosovo poi.

Nella gara d'esordio valida per le qualificazioni a Qatar 2022, Ibrahimovic aveva servito al compagno Claesson un pallone di platino per il goal decisivo contro la Georgia, essenziale in un girone che vede presente anche la Spagna, fermata sul pari a sorpresa contro la Grecia.

Quasi come un deja-vù, anche nella seconda gara di qualificazioni Ibrahimovic ha svolto il ruolo di assistman della Svezia. Stesso copione, stavolta con Augustinsson a ricevere il passaggio dell'attaccante milanista, sul velluto in mezzo alla difesa del Kosovo.

Claesson marca para a Suécia. Assistência de calcanhar de Ibrahimovic. pic.twitter.com/MG1ISKreHP — Opinião Futebol (@_opiniaofutebol) March 28, 2021

Kosovo-Svezia, minuto 12: batti e ribatti nell'area dei padroni di casa, campanile sulla sinistra in cui Ibrahimovic è stato più lesto di tutti, colpendo con un tacco volante, alla sua maniera. La sfera è così finita tra i piedi del numero 6, il terzino Augustinsson, per 1-0 del team nordico.

Qualche timida protesta da parte del Kosovo per l'intervento di Ibrahimovic col tacco, vista la caduta di Ujkani nel tentativo di strappare la sfera all'ex fuoriclasse di Inter e Juventus. La rete è stata però regolarmente assegnata dal direttore di gara Bognar: impossibile rivedere il tutto al VAR, vista l'assenza della tecnologia nelle qualificazioni a Qatar 2022.

Il dominio di Ibrahimovic e l'ottimo stato della Svezia, che ha poi raddoppiato contro il Kosovo grazie alla rete di Isak, portano la rappresentativa di Stoccolma ad essere ora la squadra da battere nel girone: la Spagna ha deluso del resto anche contro la Georgia, riuscendo a vincere solamente in rimonta e al minuto 92.