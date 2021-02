Ibrahimovic, anno nero dal dischetto: peggiore in Europa

Quest'anno lo svedese non trova il feeling con gli 11 metri: in carriera però ha una percentuale superiore anche a Cristiano Ronaldo.

L'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan, di certo, non si può misurare soltanto con i numeri. Eppure quest'anno ci sono statistiche che non stanno sorridendo al fuoriclasse rossonero. Statistiche che, abitualmente, sono state un suo punto di forza. Ovviamente, parliamo dei calci di rigore.

L'errore contro il Bologna è il quarto stagionale su sette tentativi. Meno della metà. Un bilancio non da Ibra. Basti pensare che lo svedese è il peggiore in Europa nei primi cinque campionati europei: nessuno ne ha sbagliati più di lui. Secondo, peraltro, l'ex Napoli Jorginho, che ne ha sbagliati 3 su 7.

Per entrambi è un dato insolito, ma per Zlatan, ovviamente, un po' di più. Perché il campione è più ampio in termini statistici. Il 25% degli errori in carriera di Ibra dal dischetto, in una carriera ultra ventennale, sono arrivati in questo 2020/21. 4 su 16. Il bilancio in carriera è di 84 segnati su 100.

Facile risalire alla percentuale: 84%. Numeri da urlo. Superiori anche a Cristiano Ronaldo, uno che di rigori pesanti ne ha segnati diversi. In carriera il portoghese ha l'83,6% di realizzazone. Messi, ad esempio, è sul 78,3%, ancora inferiore.

Se invece il paragone si sposta sugli altri attaccanti della Serie A, Dybala e Immobile lo superano: 84,6% per entrambi. Fa leggermente peggio invece Lukaku: 83,3% in carriera. Insomma, le difficoltà di Ibrahimovic dal dischetto sembrano quasi una casualità.

Ieri il suo amico Sinisa Mihajlovic, prima che Skorupski respingesse il suo penalty, aveva urlato "tanto non li sa tirare". La storia, in realtà, dice altro. Anche se il presente non sorride, i rigori e Ibrahimovic sono sempre andati d'accordo. Tanto che anche Kessié lo ha ammesso: il rigorista è Ibra. E lo storico gli dà ragione.