Ibrahimovic al Milan, retroscena sull'intervista: spunta la telefonata 'sospetta'

Il direttore di GQ Giovanni Audifreddi svela il retroscena sull'intervista a Zlatan Ibrahimovic: "Mi hanno subito chiamato i dirigenti rossoneri".

Il calciomercato è alle porte e il nome di Zlatan Ibrahimovic scalda il panorama italiano: dal al , il fuoriclasse svedese è stato accostato più volte al suggestivo ritorno in . Dal direttore di GQ arriva però un forte indizio sulla nuova destinazione.

Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Giovanni Audifreddi ha infatti raccontato un interessante retroscena dopo l'intervista fatta allo stesso Ibra:

"È stato un po’ criptico sulla destinazione finale, ma credo che sarà Milano sponda rossonera. Mi hanno chiamato i dirigenti del Milan terrorizzati dopo aver letto le parole che ci aveva detto Ibrahimovic, segno evidente di una trattativa in corso. Credo che il giocatore sia molto vicino ai rossoneri".

Il Milan si è subito interessato alle parole dello svedese dopo l'intervista concessa al celebre giornale: più di un inidizio dunque sull'esistenza concreta di una trattativa che possa accendere gli animi dei tifosi del Diavolo.

Un ulteriore tassello dopo le parole del diretto interessato di ieri sera, con l'annuncio di un ritorno nel nostro paese: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Ci vediamo presto in ".