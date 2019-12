Ibrahimovic al Milan, la risposta entro due giorni: rossoneri fiduciosi

L'attaccante svedese giocherà nuovamente nel Milan? Il tormentone del calciomercato invernale si concluderà a breve.

Il tormentone è veramente vicino alla chiusura. Mentre si avvicina Elneny, mentre si tratta Todibo e Piatek potrebbe partire, il sta per ottenere la definitiva risposta di Zlatan Ibrahimovic su un possibile ritorno in rososnero durante questo inverno. Ora o mai più.

Secondo Sky Sport, infatti, Ibrahimovic darà una risposta al Milan venerdì 27 o sabato 28 dicembre: i rossoneri sono fiduciosi, ma non c'è ancora nessun arrivo dello svedese programmato, visto che il 38enne potrebbe ancora decidere in maniera opposta a quella meneghina.

Le ultime indiscrezioni darebbero Ibrahimovic a Milanello già lunedì 30, così da cominciare la sua avventura in rossonero, preparando la prima gara del 2020 prevista il 6 gennaio contro la , squadra a cui lo svedese ha segnato sei goal in sei gare ufficiali.

Per Ibrahimovic il ritorno al Milan arriverebbe un decennio dopo il primo approdo in rossonero: per l'ex due stagioni con Allegri e uno Scudetto vinto, l'ultimo pre-dominio assoluto della . Da lì grandi delusioni per la società lombarda, decisa a rimontare in campionato proprio con lo svedese.

L'ipotesi è sfumata da tempo, così come un approdo in un altro campionato top d'Europa. La sensazione è che se dovesse saltare il passaggio di Ibrahimovic al Milan, allora il classe 1981 potrebbe realmente appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera da fuoriclasse.