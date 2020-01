Ibrahimovic al Milan, bagarre al fantacalcio: costo, quotazioni e ruolo dello svedese

L'attaccante del Milan è pronto a rivoluzionare il fantacalcio di migliaia di persone: tutto quello che c'è da sapere sul giocatore rossonero.

A 38 anni Zlatan Ibrahimovic è tornato in . Ufficiale il suo passaggio al , lo svedese si prepara per provare a rialzare i rossoneri, in una situazione di classifica decisamente complicata. A dir poco decisivo nei suoi vecchi anni di , lo svedese sarà ovviamente una prima scelta anche per quanto riguarda il fantacalcio.

Nonostante l'età avanzata, Ibrahimovic è sempre Ibrahimovic. Ragion per cui tutti i fanta-allenatori sono pronti a portarlo tra le proprie fila in queste settimane, convinti che possa dare una mano importante alla stagione arrivata a ridosso della metà.

FANTACALCIO, QUANTO COSTA IBRAHIMOVIC?

Il fantacalcio della Gazzetta dello Sport, ovvero Magic, ha ufficializzato il costo di Ibrahimovic: serviranno 35 crediti, una cifra decisamente importante, sopratutto a questo punto della stagione.

Per Fantagazzetta, oramai divenuta Fantacalcio, Ibrahimovic si potrà acquistare invece per 28 milioni. Ovviamente a seconda della lega il prezzo dei giocatori può partire anche da zero: a seconda del quantitativo totale, lo svedese toccherà cifre astronomiche. Anche a diversi centinaia di crediti.

FANTACALCIO, QUALE RUOLO PER IBRAHIMOVIC?

Ibrahimovic sarà attaccante nelle liste fantacalcio, che ovviamente ora lo danno come svincolato, in attesa che i fanta-allenatori decidano di acquistarlo. Nel Mantra l'ormai ex Los Angeles Galaxy sarà punta centrale.

ACQUISTARE IBRAHIMOVIC AL FANTACALCIO?

Decisamente sì, considerata l'esperienza del giocatore di cui si parla. Considerando che si parla di Ibrahimovic, titolare al Milan. Nel campionato che conosce come le sue tasche. La sensazione è che nessuna cifra sia abbastanza per inserirlo nella vostra squadra.