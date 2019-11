Ibrahimovic al Bologna, rossoblù in pole: dialoghi in corso

Il Bologna fa sul serio per Zlatan Ibrahimovic: contatti in corso, potrebbe arrivare la fumata bianca. Mihajlovic la chiave, Milan defilato.

Il vuole Zlatan Ibrahimovic, eccome. Anche nelle ultime ore, infatti, il club rossoblù ha fatto registrare nuovi contatti con l'entourage del campione svedese, fresco di congedo dalla Major League Soccer.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il 38enne di Malmoe la sua decisione l'ha presa: precedenza a una destinazione italiana, nonostante importanti e ricche offerte provenienti da ogni parte del mondo. Ma la è rimasta del cuore dell'ormai ex giocatore dei Galaxy, motivo per cui il rientro nel Belpaese appare al momento la soluzione più probabile.

L'articolo prosegue qui sotto

E se i top club nostrani non sembrerebbero orientati a percorrere questa strada, il Bologna sogna il grande colpo ed è attualmente in pole su tutti, compreso, che in questo momento non è concretamente in corsa. Non è un mistero, per stessa ammissione della società felsinea, che Ibra da quelle parti non rappresenti solamente una semplice gestione.

C'è, a tutti gli effetti, un dialogo in corso. Che potrebbe sfociare nella fumata bianca, a maggior ragione se Sinisa Mihajlovic dovesse riuscire nell'opera di convincimento. Ibrahimovic a Joey Saputo non ha ancora detto sì, ma al tempo stesso non ha risposto picche. E, questa, rappresenta una grande speranza per gli uomini mercato rossoblù.

Giorni caldi, anzi, roventi. Il Bologna, conscio delle inevitabili difficoltà, ha deciso di giocarsi tutte le carte a disposizione. Attore principale: Mihajlovic. E' proprio il tecnico serbo a recitare una parte importante della vicenda. Insomma, fronte aperto. Per un colpo che, se andasse in porto, avrebbe del clamoroso.