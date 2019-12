Ibrahimovic a sorpresa: "Vorrei essere in un film con The Rock, gli spacco la faccia..."

Lo svedese continuerà a giocare a calcio, ma in futuro chissà: "In un film di Tarantino, faccio il cattivo e metto giù The Rock".

Uno è la star cinematografica più pagata del pianeta, l'altro uno dei più grandi calciatori del nuovo millennio. Dwayne The Rock Johnson e Zlatan Ibrahimovic hanno molto in comune: l'essere cresciuti in poverà per poi divenire miliardari, l'essere ispirazione per migliaia di bambini. E un fisico non proprio comune, nonostante Rocky sia decisamente oltre.

Intervistato da GQ, Ibrahimovic ha confessato di sognare proprio un ruolo cinematografico al fianco di The Rock, magari come cattivo. L'attore statunitense, arrivato alla fama grazie al wrestling, ha del resto quasi sempre interpretato personaggi positivi (escludendo Il Re Scorpione ne 'La Mummia 2' e spin-off).

Ora Ibrahimovic vorrebbe essere la sua nemesi, magari in un pulp:

"Se mi piacerebbe una parte in un film? Sì, di Tarantino, è la storia del cinema. Io dello sport. Un bel film d’azione con Dwayne Johnson The Rock, dove faccio il cattivo e gli spacco la faccia. Lo metto giù, non c’è problema".

Reduce dall'esperienza a Los Angeles, Ibrahimovic sa cosa rappresenti The Rock per i cittadini statunitensi, e non solo:

"Lo rispetto molto, in realtà, rappresenta il vero american dream, era un ragazzino con problemi di droga, senza una lira, è stato anche un homeless, senza casa. E adesso è on Top of the World. Invincibile. Non devi mai mollare".

Ibrahimovic per ora continuerà a giocare a pallone, visto l'imminente ritorno in . I quarant'anni non sono poi però così lontani e dunque il ritiro dai campi da gioco. Dopo, però, lo svedese potrebbe provare a reinventarsi dietro la cinepresa, con quella faccia particolare e la sua assoluta sicurezza.

Chiedere ad un altro ragazzo terribile del calcio come Vinnie Jones, apparso in pellicole importanti come The Snatch, X-Men 3 e Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Non proprio in ruoli secondari.