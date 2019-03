Ibrahimovic a sorpresa: “Ho perso una scommessa con Beckham sui Mondiali”

Sfumato il suggestivo rientro al Milan, Zlatan Ibrahimovic torna a concentarsi sulla MLS, dove ha raggiunto il goal numero 500 in carriera con la maglia dei Los Angeles Galaxy lo scorso settembre 2018. Lo svedese ha poi svelato alcuni curiosi aneddoti sulla sua vita fuori dal campo, in particolare una scommessa fatta con David Beckham ai tempi dell'ultimo mondiale russo.

Intervenuto allo show condotto da Jimmy Kimmel, Ibrahimovic ha subito raccontato la scommessa con l'ex stella inglese:

A proposito di IKEA, Zlatan ha arredato la sua casa di Los Angeles proprio nel negozio svedese:

"Qui ho una casa in affitto, non so cosa voglia dire per il futuro, vedremo. Avevo chiesto a mia moglie di prendere una casa già arredata, ma ne ha scelta una senza mobili. Così le ho detto di andare da IKEA, e il padrone di casa mi fa: "Quelli ricchi non comprano da IKEA". Vero, ma le persone intelligenti lo fanno, gli ho risposto".