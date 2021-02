Ibrahimovic a Sanremo, Amadeus svela: "Si allenerà in Riviera tutta la settimana"

Amadeus svela che Zlatan Ibrahimovic non tornerà a Milanello durante la settimana del Festival: "È un grande professionista, sa come organizzarsi".

A tre giorni dal grande derby di domenica pomeriggio, a tenere banco è anche il caso Zlatan Ibrahimovic. Che contro l'Inter ci sarà, e in generale non salterà nessuna partita del Milan, ma che all'inizio del mese di marzo viaggerà a Sanremo per partecipare al Festival. Un accordo che a qualcuno non è andato giù.

Il conduttore Amadeus, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', non sta invece nella pelle. E racconta qualche curiosità riguardante il legame con Ibra. Avversario che è sempre meglio non provocare a pochi giorni da una partita del genere.

"È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo... gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Io lo sport lo intendo così, in modo british, mi piace giocare, alleggerire e anche essere preso in giro".

Che idea si è fatto Amadeus di Ibrahimovic?

"Abbiamo pranzato insieme, mi hanno colpito la gentilezza, l’educazione, il carattere di chi ha fatto una lunga gavetta. Tre aggettivi? Carismatico, determinato, professionale. Gli auguro il meglio, ma l’importante è vincere domenica!".

Infine, il presentatore rivela i dettagli dell'accordo con Ibrahimovic. Niente settimana da pendolare: lo svedese rimarrà ad allenarsi a Sanremo.