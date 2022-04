Ibra e l'MLS: "Sono stato il migliore di sempre, un giorno forse tornerò"

Lo svedese torna sulla sua esperienza negli States: "Sono molto orgoglioso di aver giocato per la MLS, con me non c'erano mai gli stadi vuoti".

Alle porte del rush finale di campionato che potrebbe riportare lui e il Milan sul trono d'Italia, Zlatan Ibrahimovic ha trovato tempo e modo per ripercorrere la propria avventura negli States dove ha vestito la maglia dei Los Angeles Galaxy dalla primavera del 2018 sino a gennaio 2020: "Sono grato all'MLS perché mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo. Ma ero ancora troppo vivo, quindi ero troppo bravo per l'intera competizione. Sono stato il migliore in assoluto ad aver giocato in MLS. E' la verita, nessuno ha raggiunto i miei numeri". Ha dichiarato lo svedese a 'ESPN'. Con la maglia dei Galaxy, Ibra ha realizzato 53 goal in 58 partite ufficiali, confermandosi a più riprese vera e propria stella del torneo: "Mi sono divertito. E mi piace il modo in cui lavoravano e in cui gestivano il marketing. Penso che giocare in MLS sia stato il modo migliore per tornare dopo l'infortunio. Sono molto orgoglioso di aver giocato per la MLS, perché mi dicevano che c'erano gli stadi vuoti ma con me non succedeva mai". Un futuro nuovamente a stelle e strisce dopo l'avventura-bis con il Milan? Uno scenario da non escludere: "Non si sa mai, forse un giorno tornerò. Potrò ricordare a loro cos’è il calcio vero. Forse tornerò e avrò un mio club". Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 35ª giornata

