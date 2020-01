Ibiza-Barcellona 1-2: Blaugrana in rimonta, il sogno si spegne al 95'

Senza Messi, con una squadra sperimentale, il Barcellona passa agli ottavi di Coppa del Re soffrendo in maniera enorme contro l'Ibiza.

Ilha eliminato l'dalla Coppa del Re. E fin qui tutto normale. Peccato che fino al 70' i catalani fossero in svantaggio, capaci di rimontare con una doppietta di Griezman solamente al 95', a pochi secondi dal termine del match. Sogno accarezzato, ma non raggiunto.

Senza Suarez, come noto infortunato, senza Messi, neanche convocato, il Barcellona ha proposto Griezmann come prima punta, affiancato da Perez. Per il resto in campo De Jong con Fati, Semedo, Rakitic e Puig, mentre a difendere Neto sono stati schierati Junior, Lenglet e Sergi Roberto.

Insomma, un Barcellona ben lontano da quello titolare, che ancora una volta dimostra che senza Messi può poco. I club catalano ha rischiato un'onta ancora più grande dell'eliminazione alle semifinali di Supercoppa Spagnola e praticamente leggendaria, a cui Setien ha provato timidamente a porre rimedio nel secondo tempo.

A decidere il match, terminato 1-2, la doppietta di Griezmann, abile a ribaltare il goal di Caballe al 9', il quale era riuscito ad insaccare alle spalle di Neto sul cross dalla sinistra di Perez Mateo: difesa blaugrana completamente immobile e delirio tra i 10.000 dell'UD Ibiza, che sognavano solamente di vedere i grandi campioni ed hanno dimostrato per questa sera di essere quelli veri e reali.

Non è stata certo una gara squilibrata quella del Can Misses, anzi. Solamente una conclusione nello specchio per il Barcellona prima delle due reti, che con il 3-1-4-2 proposto da Seitan ha faticato enormemente. L'Ibiza non ha certo avuto il pallino del gioco (20% di possesso palla) ma ha retto bene, colpendo un palo e vedendosi annullare un goal per fuorigioco.

Non può festeggiare a livello totale tutto il popolo che da anni simpatizza quell'Ibiza capace di attirare a sè vecchie e nuove generazioni grazie alla rinomata movida isolana può sorridere. Sorride Borriello, che ha appeso gli scarpini al chiodo nella sua amata cittadina prima di divenirne dirigente. Il Barcellona esce a testa bassa dal Can Misses, ma avanza in Coppa del Re.