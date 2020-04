Iaquinta pensa al padre in carcere: "Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?"

Vincenzo Iaquinta su Instagram pubblica la piantina del carcere di Voghera e chiede in che modo possa essere rispettata la distanza di sicurezza.

Vincenzo Iaquinta, ex giocatore della e campione del mondo con l' nel 2006, lancia un messaggio di preoccupazione tramite il suo profilo Instagram. La sua mente è rivolta al padre, che si trova in carcere.

"Partendo dal presupposto che mio padre è innocente. Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera. Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?"

Iaquita quindi denuncia un tema già abbastanza caldo in queste settimane in Italia, ovvero quello della sicurezza nelle carceri. Sappiamo che proprio in carcere, dove la distanza di sicurezza è ovviamente difficile da mantenre, c'è un grosso rischio di contagio da coronavirus.

E Iaquinta indubbiamente si trova a pensare al padre in questa situazione, chiedendo anche l'intervento di Giuseppe Conte in persona.