Iachini aspetta Ribery: "Dovrà stare fermo altri 30-40 giorni"

Si allungano i tempi di recupero di Ribery, Iachini è chiaro: "Altri 30-40 giorni di stop per lui, ha bisogno delle terapie per rimettersi a posto".

Non è ancora finito il calvario di Franck Ribery, ai box dallo scorso 30 novembre per una forte distorsione alla caviglia che ha reso necessario l'intervento chirurgico, che ha ovviamente finito per allungare i tempi di recupero.

In un primo momento si è pensato ad un ritorno del francese per l'imminente sfida al in programma sabato sera al 'Franchi', speranza azzerata dalle parole di Giuseppe Iachini nella conferenza stampa della vigilia.

"Ci vorrà ancora un po' di tempo, Ribery è per noi quello che Ibrahimovic rappresenta per il Milan: è importante sia dentro che fuori dal campo. Non ce l'avremo per altri 30-40 giorni. Non dobbiamo mettergli fretta, ha bisogno delle terapie per rimettersi a posto. Lo aspettiamo, i compagni sanno bene che devono scendere in campo anche per lui, in modo da regalargli serenità e fiducia".

Una brutta tegola per la che dunque non potrà contare su Ribery almeno fino alla fine di marzo: mirino puntato sulla trasferta di del 5 aprile, al rientro dalla sosta dedicata alle nazionali, quando l'ex potrebbe finalmente rientrare per aiutare i compagni a inseguire il sogno europeo, diventato più difficile dopo il suo infortunio.