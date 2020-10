Repubblica - Iachini ha chiesto scusa per la fascia a Chiesa

Iachini per adesso è stato confermato dalla Fiorentina, ha parlato con i giocatori ed ha chiesto scusa anche per la fascia consegnata a Chiesa.

Commisso, come successo in estate, ha confermato Beppe Iachini sulla panchina della , nonostante un negativo inizio di campionato. Per questo motivo, però, l'allenatore è chiaro a rispondere sul campo, già da una vittoria domenica contro l' .

Iachini, come riportato da 'Repubblica', ha parlato a lungo con la squadra, per chiedere ai giocatori uno sforzo in più, ha chiesto di essere seguito come successo nel finale della scorsa stagione.

E poi Iachini ha chiesto anche scusa all'mbiente per aver dato la fascia da capitano a Federico Chiesa a pochi giorni dal suo passaggio alla . Evidentemente si è accorto di aver fatto una scelta sbagliata.

Adesso c'è l'Udinese, magari non sarà decisiva definitivamente per il futuro di Iachini, ma un segnale positivo sarebbe parecchio apprezzato dalla società.