Corriere dello Sport - Iachini al capolinea: Fiorentina tra Sarri e Spalletti

La Fiorentina ha individuato in Sarri e Spalletti i sostituti di Iachini. Il primo è stato accostato alla Roma, ma teme di ritrovare Paratici.

Sono giornate molto intense quelle che si stanno vivendo in casa . Le tre sconfitte consecutive patite in campionato, unite ad una preoccupante involuzione nel gioco, hanno portato il club gigliato a fare delle riflessioni sul futuro di Beppe Iachini.

La conferma del tecnico è stata una scelta precisa di Rocco Commisso che, colpito dal suo lavoro nella scorsa stagione, ha deciso di andare avanti con lui nonostante i malumori della piazza ed il parere contrario di buona parte della dirigenza che già gli aveva prospettato diversi nomi dai quali poter ripartire, ma i fatti gli stanno dando torto.

La Fiorentina di oggi è lontana parente di quella che ha chiuso lo scorso campionato in crescendo e, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, alla base di tutto potrebbe esserci anche quell’entusiasmo venuto meno all’interno di uno spogliatoio che viceversa, solo pochi mesi fa, aveva mostrato grande vicinanza all’allenatore.

Il destino di Iachini sarebbe di fatto già segnato e domenica sera è andato in scena un confronto tra Commisso ed i dirigenti gigliati. Al numero uno viola sono state prospettare due soluzioni di primissimo livello stelle quali lavorare subito: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Il terreno per il primo sarebbe stato sondato già al tempo della trattativa per il passaggio di Chiesa alla . Il nome dello stesso Sarri recentemente è stato accostato anche a quello della , ma lui stesso avrebbe detto che non sarebbe andato nella Capitale, se avessero scelto come dirigente Fabio Paratici. L’ipotesi Fiorentina è quella che lo affascina di più, ma oltre al peso di un contratto da 5 milioni a stagioni, ci sarebbe anche l’incognita di come potrebbe lavorare con un direttore sportivo come Pradè.

Più complicata la pista che conduce a Luciano Spalletti. L’ex tecnico dell’ è un vecchio pallino, ma è ancora legato al club nerazzurro fino a giugno da un contratto da 400 mila euro al mese. Già lo scorso inverno la Fiorentina provò a contattarlo, ricevendo in cambio un ’no’. L’allenatore infatti puntava ad una big europea, ma poi nulla si è concretizzato ed oggi le panchine importanti sono già tutte occupate.

Commisso intanto valuta la situazione. Il rischio è quello che la Fiorentina incappi in un’altra annata anonima.