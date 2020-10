Iachini fiducioso su Chiesa: "Gioca al 90%"

Il tecnico della Fiorentina lancia Chiesa ma nutre ancora dei dubbi sulle condizioni di Ribery: "Certe situazioni alla caviglia vanno verificate".

Il suo nome è piombato improvvisamente nel calderone delle voci di mercato con un accostamento, per nulla nuovo, alla : conseguenza del grande avvio di stagione di Federico Chiesa, trascinatore di una che sta ben impressionando.

Autore della rete illusoria del momentaneo 2-3 contro l' , il figlio d'arte ha poi abbandonato il campo di San Siro non nelle migliori condizioni: intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di venerdì sera contro la , Beppe Iachini ha fatto il punto sulle condizioni di Chiesa e non solo.

"Federico è uscito a causa di un affaticamento, Ribery per un colpo preso alla caviglia. Li provo in allenamento, tra oggi e domattina capirò chi potrà essere dell'incontro. Bisogna capire fino a che punto arriva il dolore".

Le sensazioni sulla titolarità di Chiesa sono ottimistiche: discorso diverso, invece, per Ribery.

"Federico gioca al 90%, per Franck ancora non posso dire una percentuale. Quando accadono certe situazioni alla caviglia vanno verificate per bene, stessa cosa riguardo Pezzella e il suo acciacco".

Bonaventura va gestito, così come Borja Valero.

"Lo sto gestendo per evitare problemi di natura muscolare. Lui e Borja Valero vanno gestiti per il percorso che hanno avuto nella passata stagione".

Pulgar ha superato la positività al Coronavirus ma, come normale che sia, dal punto di vista fisico deve rimettersi in pari con i compagni di squadra.