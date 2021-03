I timori di Mancini: "Niente Europei a Roma? Sarebbe una delusione enorme"

Il ct azzurro parla dell'eventualità che gli Europei itineranti non prendano il via nel nostro paese: "L'Italia ha voglia di tornare a vivere".

"Sono certo che Italia-Turchia si giocherà a Roma, e con il pubblico. Non so ancora quanti spettatori potranno esserci, ma il pubblico ci sarà". Firmato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, appena qualche ora fa. Ma è una questione che, causa Covid, non è ancora completamente definita.

Troppo delicata e in costante andamento la situazione dei contagi per costruire piani a lungo termine. E dunque, il punto interrogativo rimane. Un tema di cui ha parlato a 'Dribbling' anche il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della conferenza stampa di presentazione del match di Qualificazioni Mondiali in programma domani sera in Bulgaria.

“Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia ha voglia di tornare a vivere”.

Roberto #Mancini @RaiSport

“Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia ha voglia di tornare a vivere”

Tra poco su #Dribbling @RaiDue — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) March 27, 2021

A fare eco a Mancini è stato Leonardo Bonucci, presente accanto al commissario tecnico in sala stampa e intervenuto a 'Dribbling'.

"Ovvio che la priorità è la salute, ma sappiamo gli sforzi che si stanno facendo per avere il pubblico all'Olimpico l'11. Per noi è importante giocare gli Europei in causa e sono certo che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo”.

Parole che stridono con l'apparente sicurezza di Gravina, che in ogni caso dovrà essere concretamente confermata tra una decina di giorni: il 7 aprile è infatti il giorno chiave entro il quale le varie Federazioni dovranno far pervenire all'UEFA il proprio ok o la propria rinuncia ad ospitare l'Europeo itinerante, a patto di riportare il pubblico sulle tribune.