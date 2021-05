I Tigres sognano il colpo Thauvin a zero: c'è anche il Milan alla finestra

Dopo Gignac, anche Thauvin potrebbe diventare un giocatore del club messicano a parametro zero. Il Marsiglia punta al rinnovo.

Nel 2015 destò particolare scalpore la scelta di André-Pierre Gignac di lasciare il Marsiglia e il calcio europeo per unirsi ai Tigres, in Messico, nel momento clou della sua carriera. Ora un altro francese come Florian Thauvin potrebbe seguire la stessa traiettoria.

L’esterno campione del mondo in carica è in scadenza di contratto e il suo nome è stato accostato anche al Milan in passato. Secondo ‘Multimedios Deportes’, però, ci sarebbero anche i Tigres.

Sembra che le conversazioni con l’entourage del giocatore siano già iniziate, anche se a Marsiglia la volontà della dirigenza e di Sampaoli sarebbe quella di rinnovare. Una permanenza quindi non è esclusa. Sul tavolo ci sarebbero anche interessamenti di Milan e Liverpool.

Dall’arrivo dell’apripista Gignac, nei Tigres i francesi sono diventati più frequenti. Nel club messicano hanno già giocato Andy Delort e Kolodziejczak. Thauvin potrebbe essere il prossimo.