I risultati in Serie B - Cade l’Empoli, Entella in C

L’Empoli cade ad Ascoli e manca il match point promozione. Balotelli trascina il Monza, il Cittadella retrocede matematicamente in C.

Era una giornata che poteva regalare dei verdetti ed effettivamente il 35° turno di Serie B un verdetto l’ha proposto: l’Entella retrocede matematicamente in Serie C.

La compagine guidata da Gennaro Volpe era chiamata ad ottenere un risultato positivo per prolungare la sua permanenza nella serie cadetta, ma è stata sconfitta per 2-1 in casa da un Vicenza che viceversa fa un passo verso le zone più tranquille di classifica.

Fallisce invece un match point promozione l’Empoli che, cadendo sul campo dell’Ascoli incappa nella sua seconda sconfitta stagionale e soprattutto non approfitta del contemporaneo ko interno della Salernitana contro il Monza. In caso di vittoria gli uomini di Dionisi sarebbero stati certi dell’approdo in Serie A.

Monza corsaro a Salerno grazie ad una rete di Mario Balotelli che, all’81’ ha fatto in tempo a trovare la doppietta che ha fissato il risultato sul definitivo 1-3.

Ancora nelle zone altissime della classifica da registrare il tonfo del Lecce che cade al Via del Mare contro il Cittadella (1-3), mentre il Venezia si impone in casa per 3-1 contro il Chievo.

Gara senza storia a Cosenza dove ai padroni di casa basta il primo tempo per chiudere la pratica Pescara (3-0) e mettere in cascina importanti punti salvezza, mentre il Frosinone supera per 3-1 il Pisa. Vittoria con il medesimo risultato anche per un Brescia che vede più vicina la zona playoff contro la SPAL, e per finire la Reggiana supera 1-0 il Pordenone, mentre l’unico pareggio di giornata è l’1-1 tra Cremonese e Reggina.

SERIE B, 35ª GIORNATA

ASCOLI-EMPOLI 2-0 [39’ Dionisi, 60’ Bajic]

BRESCIA-SPAL 3-1 [27’ Bjarnason (B), 63’ Aye (B), 65’ Strefezza (S), 79’ Jagiello (B)]

COSENZA-PESCARA 3-0 [6’ Tremolada, 8’ Carretta, 31’ Tremolada]

CREMONESE-REGGINA 1-1 [42’ Valzania (C), 67’ Rivas (R)]

ENTELLA-VICENZA 1-2 [16’ Valentini (V), 75’ Rodriguez (E), 80’ Cappelletti (V)]

FROSINONE-PISA 3-1 [22’ Parzyszek (F), 24’ Marconi (P), 76’ Capuano (F), 91’ rig. Maiello (F)]

LECCE-CITTADELLA 1-3 [18’ D’Urso (C), 27’ Coda (L), 47’ Rosafio (C), 91’ Proia (C)]

REGGIANA-PORDENONE 1-0 [56’ Lunetta]

SALERNITANA-MONZA 1-3 [49’ Frattesi (M), 51’ Mondo (S), 81’ Balotelli (M), 92’ Balotelli (M)]

VENEZIA-CHIEVO 3-1 [41’ Crnigoj (V), 67’ Forte (V), 69’ Canotto (C), 76’ Di Mariano (V)]

CLASSIFICA SERIE B