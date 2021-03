I risultati in Serie B - Pisa batte SPAL: 3-0 nell'anticipo

La giornata si apre con la larga vittoria del club toscano. Il Monza ospita la Reggiana, big match Venezia-Lecce, l'Empoli con il Pordenone.

La 29ª giornata di Serie B si apre con la sfida in zona playoff tra Pisa e SPAL, vinta largamente dai toscani con un netto 3-0. Partita a tratti dominata dalla squadra di D'Angelo, che ha trovato le reti di Marsura, Mazzitelli e Siega per salire a quota 40, a due punti dall'ultima piazza valida per il playoff.

Martedì tutto il resto del programma, che si apre con Entella-Cremonese, poi alle ore 17.00 il big match tra Venezia e Lecce, quinta contro quarta. La capolista Empoli ospita il Pordenone, mentre il Monza sfida la Reggiana.

Chiude il programma la delicatissima sfiida tra Pescara e Ascoli.

SERIE B, 29ª GIORNATA

PISA-SPAL 3-0 [44' Marsura, 80' Mazzitelli, 90+2' Siega]

ENTELLA-CREMONESE [martedì ore 16.00]

VENEZIA-LECCE [martedì ore 17.00]

COSENZA-VICENZA [martedì ore 17.00]

CITTADELLA-SALERNITANA [martedì ore 19.00]

CHIEVO-FROSINONE [martedì ore 19.00]

EMPOLI-PORDENONE [martedì ore 19.00]

BRESCIA-REGGINA [martedì ore 19.00]

MONZA-REGGIANA [martedì ore 19.00]

PESCARA-ASCOLI [martedì ore 21.00]