I risultati in Serie B - Vincono Salernitana, Lecce e Monza, SPAL ko

Nella 15ª giornata di B la Salernitana batte il Venezia, bene anche il Lecce con il Vicenza, crolla il Pescara, SPAL ko ad Ascoli. Il Monza è terzo.

La Serie B non si ferma neanche durante le feste natalizie e scende in campo per la 15ª giornata con diversi scontri interessanti. La prima sfida della giornata si è conclusa con la vittoria nel finale da parte della Reggina, che nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Stavropoulos ha strappato i tre punti con Bellomo all'89', portandosi a ridosso della zona salvezza.

La blinda il primato vincendo sul complicato campo del , ma l' risponde in uno dei due posticipi: vittoria esterna contro il . Toscani a quota 30, una lunghezza dietro alla capolista, Rondinelle ferme a 18.

Poco dietro, il rialza la testa e si rilancia nelle zone alte della classifica battendo il Vicenza in rimonta. Bene anche il Monza, che passa sul campo della ed è terzo. Successo a sorpresa dell' , che grazie al talento Sabiri manda ko la e spera nella corsa salvezza.

Altre squadre

Colpo di coda anche per l'Entella, che travolge il e interrompe la striscia consecutiva di sconfitte. Pareggiano e Pisa. Mezza impresa del , che nonostante il focolaio Covid strappa l'1-1 nel finale al Pordenone.

SERIE B, 15ª GIORNATA

REGGIANA-REGGINA 0-1 [89' Bellomo]

ASCOLI-SPAL 2-0 [29' Sabiri (A), 75' Sabiri (A)]

CHIEVO-CITTADELLA (rinviata)

COSENZA-PISA 1-1 [43' Bahlouli (C), 79' Gucher (P)]

ENTELLA-PESCARA 3-0 [17' Schenetti (E), 33' De Luca (E), 95' Cardoselli (E)]

FROSINONE-PORDENONE 1-1 [53' Diaw (P), 84' Parzyszek (F)]

LECCE-VICENZA 2-1 [15' Marotta (V), 70' Mancosu (L), 72' Pablo (L)]

VENEZIA-SALERNITANA 1-2 [34' Anderson (S), 38' Anderson (S), 90' Crnigoj (V) ]

BRESCIA-EMPOLI 1-3 [12' Haas (E), 40' La Mantia (E), 44' rig. Torregrossa (B), 80' Mancuso (B)]

CREMONESE-MONZA 0-2 [14' Barillà, 76' Frattesi]