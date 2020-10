I risultati in Serie B - Cittadella ed Empoli in testa, crolla il Pescara

Nel turno infrasettimanale di Serie B, vincono Cittadella ed Empoli e si portano in vetta. Larga vittoria del Venezia ai danni del Pescara.

Il turno infrasettimanale di Serie B conta di nove partite giocate in contemporanea, con solo la sfida tra e in programma domani. I risultati più importanti arrivano dalla vittoria dell' contro la (nonostante il goal di Esposito) e quella del , secca contro il Pordenone. Le due squadre vanno a 10 punti.

Benissimo anche il , che annienta il per quattro a zero; i Delfini adesso vanno all'ultimo posto in classifica. Si rialza il , vincendo contro il grazie al goal del solito Garritano.

Deludente pareggio per zero a zero tra e Reggina, nonostante il predominio degli uomini di casa al Granillo. Domani chiude il programma, come detto, il Lecce.

Altre squadre

SERIE B, 4ª GIORNATA

FROSINONE-ENTELLA 0-0

VICENZA-SALERNITANA 1-1 [25' Djuric (S), 43' Rigoni (V)]

CHIEVO-BRESCIA 1-0 [35' Garritano]

ASCOLI-REGGIANA 2-1 [5' Sabiri (A), 25' Bajic (A), 90' Mazzocchi (R)]

PISA-MONZA 1-1 [46' Frattesi (M), 81' Marconi (P)]

VENEZIA-PESCARA 4-0 [45' Aramu, 47' Forte, 81' Maleh, 90' Karlsson]

CITTADELLA-PORDENONE 2-0 [45' Gargiulo, 53' Tavernelli]

REGGINA-COSENZA 0-0

EMPOLI-SPAL 2-1 [34' Esposito (S), 63' Bajrami (E), 83' Mancuso (E)]

LECCE-CREMONESE (mercoledì alle ore 19)