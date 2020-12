I risultati in Premier League - Rimonta del West Ham sul Leeds

Ogbonna segna il goal della vittoria per il West Ham sul campo del Leeds, sabato il Derby di Manchester. L'Everton di Ancelotti sfida il Chelsea.

Vittoria in rimonta del che, nell'anticipo della dodicesima giornata di Premier League, batte il . Decisivo il goal del difensore italiano Ogbonna dopo l'iniziale vantaggio della squadra di Bielsa col rigore di Klich e il pareggio firmato da Soucek.

Grande attesa per il Derby di Manchester in programma sabato pomeriggio all'Old Traffort, in serata invece l' di Ancelotti ospita il .

PREMIER LEAGUE, 12ª GIORNATA

LEEDS-WEST HAM 1-2 [6' rig. Klich (L), 25' Soucek, 80' Ogbonna (W)]

Altre squadre

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA [sabato ore 13.30]

NEWCASTLE-WEST BROMWICH [sabato ore 16.00]

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY [sabato ore 18.30]

EVERTON-CHELSEA [sabato ore 21.00]

SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED [domenica ore 13.00]

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM [domenica ore 15.15]

FULHAM-LIVERPOOL [domenica ore 17.30]

ARSENAL-BURNLEY [domenica ore 20.15]

LEICESTER-BRIGHTON [domenica ore 20.15]