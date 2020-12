I risultati in Ligue 1 - Bene il Lens, crolla in casa il Bordeaux

Nel sedicesimo turno di Ligue 1, pesante sconfitta interna per il Bordeaux contro il Reims. Bene il Lens, ripreso dal Lorient il Nizza.

La si congeda dal 2020 con le sfide valide per il sedicesimo turno. Ottima chiusura di anni per il Lens che, imponendosi per 2-1 in casa contro il Brest si conferma nelle zone alte di classifica.

Importante ritorno al successo per il Dijon che si impone in extremis in rimonta per 3-1 sul campo del , mentre delude il che, avanti di due reti, si fa fermare in casa per 2-2 dal Lorient.

Cade invece il in casa contro un capace di vincere per 3-1 grazie alle reti di Abdelhamid, Dia e Munetsi, mentre al basta un goal di Grenier per avere la meglio sul Metz.

Altre squadre

LIGUE 1, 16ª GIORNATA

BORDEAUX-REIMS 1-3 [15’ Abdelhamid (R), 18’ Dia (R), 73’ Hwang (B), 89’ Munetsi (R)]

LENS-BREST 2-1 [11’ Kalimuendo (L), 34’ rig. Sotoca (L), 94’ rig. Charbonier (B)]

NIMES-DIJON 1-3 [31’ Ahlinvi (N), 75’ Konate (D), 77’ Balde (D), 94’ Balde (D)]

NIZZA-LORIENT 2-2 [18’ Mvula Lotomba (N), 34’ Reine-Adelaide (N), 49’ Moffi (L), 82’ rig. Grbic (L)]

RENNES-METZ 1-0 [52’ Grenier]

ANGERS-MARSIGLIA [ore 21.00]

LIONE-NANTES [ore 21.00]

MONACO-SAINT ETIENNE [ore 21.00]

MONTPELLIER-LILLE [ore 21.00]

-STRASBURGO [ore 21.00]