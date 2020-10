I risultati in Ligue 1 - Ci pensano Florenzi e Mbappé, PSG in vetta

Pari Rennes, il PSG raggiunge la squadra di Rugani in cima alla classifica del campionato francese in attesa di Lens e Lille.

Una vittoria costruita sopratutto nel finale quella che ha aperto insieme a Dijon- , terminata 1-1, la settima giornata di . Senza tanti giocatori, tra cui Neymar, la squadra di Tuchel ha espugnato il campo del per 3-0, trascinata dal solito Mbappé.

Grazie alla doppietta del campione francese, al raddoppio di Florenzi e al rosso comminato a Landre dopo appena 12 minuti, il è riuscito a portare a casa una vittoria che lo spinge nuovamente in testa alla classifica del torneo transalpino, in attesa delle gare di e Lens. Nel finale anche il poker di Sarabia.

Come detto invece stop per il Rennes, appaiato comunque insieme al PSG in cima.

Altre squadre

LIGUE 1, 7ª GIORNATA

DIJON-RENNES 1-1 [24' Terrier (R), 53' Balde (D)]

NIMES-PSG 0-4 [32' Mbappé, 78' Florenzi, 83' Mbappé, 88' Sarabia]

REIMS-LORIENT [Sabato alle 17]

MARSIGLIA-BORDEAUX [Sabato alle 21]

STRASBURGO-LIONE [Domenica alle 13]

ANGERS-METZ [Domenica alle 15]

MONACO-MONTPELLIER [Domenica alle 15]

NANTES-STADE BRESTOIS [Domenica alle 15]

SAINT-ETIENNE-NIZZA [Domenica alle 17]

LILLE-LENS [Domenica alle 21]