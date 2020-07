I risultati in Liga - Pari Real Madrid, cinquina Barcellona, Granada in Europa

Il Barcellona chiude con un pokerissimo, il Real pareggia col Leganes salvando il Celta. Prima volta storica per il Granada, che va in Europa League.

Il chiude con un pareggio in casa del , con un 2-2 che determina la retrocessione dei padroni di casa in Segunda Division. A segno anche il solito Sergio Ramos, al goal numero 100 della propria carriera.

Il chiude a 82 punti grazie alla cinquina rifilata a domicilio all' , che dal canto suo era comunque già salvo. Doppietta per Messi, a segno anche il giovanissimo Ansu Fati, Suarez e Semedo.

Il torna in grazie al facile poker contro l' (salvo e nuovamente nella l'anno prossimo), con Moreno grande protagonista. Medesimo discorso per la e prima volta storica anche per il Granada, che travolge l' per 4-0.

Altre squadre

In coda si salva per un punto il , che però rischia grossissimo pareggiando senza reti in casa del derelitto e deve ringraziare il Real Madrid, che stoppa il Leganes. In Segunda anche il Maiorca.

RISULTATI LIGA, 38ª GIORNATA

ALAVES-BARCELLONA 0-5 [24' Ansu Fati, 34' Messi, 44' Suarez, 57' Semedo, 75' Messi]

VALLADOLID-BETIS 2-0 [46' Guardiola, 63' Plano]

VILLARREAL-EIBAR 4-0 [71' Zambo, 86' e 89' Moreno, 94' Gomez]

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 1-1 [30' Koke (A), 87' Januzaj (R)]

ESPANYOL-CELTA VIGO 0-0

GRANADA-ATHLETIC BILBAO 4-0 [29' Soldado, 55' Puertas, 67' Carlos Fernandez, 93' Montoro]

LEGANES-REAL MADRID 2-2 [9' Sergio Ramos (R), 45' Bryan Gil (G), 52' Asensio (R), 78' Assalé (G)]

LEVANTE-GETAFE 1-0 [99' Coke]

OSASUNA-MAIORCA 2-2 [21' Adrian (O), 45' Agbenyenu (M), 65' Budimir (M), 68' Iñigo Perez (O)]

SIVIGLIA-VALENCIA 1-0 [55' Reguilon]