I risultati in Liga - Cinquina del Barcellona, Real Madrid con il Leganes

Doppietta di Messi e il Barcellona chiude con un pokerissimo. Il Real, già campione, va in casa di un Leganes obbligato a vincere per salvarsi.

Il chiude a 82 punti grazie alla cinquina rifilata a domicilio all' , che dal canto suo era comunque già salvo. Doppietta per Messi, a segno anche il giovanissimo Ansu Fati, Suarez e Semedo.

Lo stesso , campione a metà settimana grazie al successo sul , chiude la stagione in casa del , che è in pienissima lotta per non retrocedere: in caso di vittoria del in casa del fanalino di coda tornerà in ogni caso in Segunda Division.

A proposito di Villarreal, il Sottomarino Giallo torna in grazie al facile poker contro l' (salvo e nuovamente nella l'anno prossimo), con Moreno grande protagonista. Missione compiuta anche per il Valladolid, che supera il Betis per 2-0 scavalcandolo in classifica nel turno finale.

Altre squadre

Se la lotta per il titolo e quella per la sono già decise, è ancora apertissima quella per approdare in Europa League: , , e Granada vanno a caccia di un posto.

RISULTATI LIGA, 38ª GIORNATA

ALAVES-BARCELLONA 0-5 [24' Ansu Fati, 34' Messi, 44' Suarez, 57' Semedo, 75' Messi]

VALLADOLID-BETIS 2-0 [46' Guardiola, 63' Plano]

VILLARREAL-EIBAR 4-0 [71' Zambo, 86' e 89' Moreno, 94' Gomez]

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD [domenica ore 21]

ESPANYOL-CELTA VIGO [domenica ore 21]

GRANADA-ATHLETIC BILBAO [domenica ore 21]

LEGANES-REAL MADRID [domenica ore 21]

LEVANTE-GETAFE [domenica ore 21]

OSASUNA-MAIORCA [domenica ore 21]

SIVIGLIA-VALENCIA [domenica ore 21]