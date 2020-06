I risultati in Bundesliga: colpo Friburgo, Moenchengladbach ko

Vince il Friburgo, il Moenchengladbach rischia di essere sorpassato al 4° posto. Bayern atteso a Leverkusen, insidia Hertha per il Dortmund.

Primo successo da quando la è ripartita per il : il Moenchengladbach - rimasto in dieci a causa dell'espulsione di Plea - spreca tante occasioni ed è punito da Petersen, a segno appena un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Frenata importante in zona Champions per il Borussia che rischia di essere sorpassato dal , impegnato tra le mura amiche contro la capolista .

Per il Borussia c'è l'ostacolo da superare: la squadra di Bruno Labbadia è una delle più in forma del torneo, reduce da tre successi e un pareggio nelle ultime quattro gare disputate.

Altre squadre

BUNDESLIGA, 30ª GIORNATA

FRIBURGO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-0 [58' Petersen]

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO sabato ore 15:30

EINTRACHT-MAINZ sabato ore 15:30

FORTUNA DUSSELDORF-HOFFENHEIM sabato ore 15:30

LIPSIA-PADERBORN sabato ore 15:30

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO sabato ore 18:30

WERDER BREMA-WOLFSBURG domenica ore 13:30

UNION BERLINO-SCHALKE 04 domenica ore 15:30

AUGSBURG-COLONIA domenica ore 18