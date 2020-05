I rimpianti di Santacroce: "Mi seguivano la Juve e il Barcellona"

L'ex Brescia, Parma e Napoli racconta dell'interesse dei bianconeri e dei blaugrana: "Guardiola venne a vedermi al San Paolo". Oggi gioca in Serie C.

Il sogno Nazionale Italiana diventato realtà, gli anni al e il rilancio al dopo l'esplosione a . Fabiano Santacroce si è imposto da giovanissimo nel calcio italiano, arrivando presto in . Anche se non è riuscito a rimanerci a lungo.

Il difensore centrale oggi gioca alla Virtus in Serie C, dopo aver trascorso l’anno passato nel Cuneo e in precedenza alla Stabia. A ‘TuttoNapoli’ ha raccontato che da giovane aveva occhi importanti addosso.

“La mi seguiva da quando stavo a Brescia, prima di approdare al Napoli, c’erano stati contatti. Poi il : Guardiola mi venne a vedere al San Paolo in una partita. C’erano ottimi presupposti per la mia carriera”.

Presupposti che poi sono sfumati quando sono iniziati i problemi di infortuni che hanno frenato bruscamente la carriera del classe 1986 di origini brasiliane.