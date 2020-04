I rimpianti di Montella: "Dybala vicino al Catania, volevo Gomez al Milan"

A portarlo in è stato il ma Paulo Dybala prima di quella rosanero ha 'rischiato' di vestire la maglia del Catania. A svelarlo è l'ex tecnico etneo, Vincenzo Montella. Non solo.

L'altro grande rimpianto della carriera da allenatore di Montella è il Papu Gomez, che come rivelato a 'La Gazzetta dello Sport' è stato suo oggetto del desiderio sia alla che al .

Dybala invece, come spiegato sempre da Montella a 'Sky Sport', non arrivò a Catania per questioni di prezzo.

Già in passato, Lo Monaco aveva parlato a "Itasportpress" di quell'affare sfiorato dal club rossazzurro:

"In uno dei miei consueti viaggi in Sudamerica, alla scoperta di talenti per il mio Catania, passai da Còrdoba dove vidi questo giovane ragazzo che mi impressionò in un primo momento per la somiglianza con l'allora tecnico rossazzurro Vincenzo Montella. Giocava in Serie B argentina con l’Instituto Altético Central Còrdoba e notai le sue straordinarie qualità tanto da avviare immediatamente una trattativa. Capì subito che non era un’operazione da Catania, nel senso squisitamente economico. L’Instituto mi chiese 3 milioni di dollari per il 70% del cartellino ma io ne offrì la metà. Fumata grigia in attesa di rivedersi ma il ragazzo fece 17 gol in B e il prezzo del cartellino lievitò immediatamente e mi dovetti rassegnare. L’anno dopo arrivò il Palermo che lo acquistò e fece un grande affare".