I rimpianti di Buffon: "All'inizio sembra sempre la stagione buona"

Gianluigi Buffon ci ha riprovato insieme alla , ma neanche quest'anno è stato l'anno buono per provare a spezzare la maledizione . A 'Sky Sport', dopo la vittoria - ma eliminazione - contro il , il 77 bianconero ha parlato dell'amarezza e della delusione.

"Non siamo arrivati dove pensavamo e dove volevamo, c’è tanta amarezza. Ogni volta che si parte l’idea è sempre quella di sognare dove non siamo mai riusciti. Sembra sempre la stagione buona, poi bisogna fare i conti con tante cose. La qualificazione di oggi è stata condizionata dalla sconfitta dell’andata. Sul 2-1 ci credevamo. Eravamo stati bravi a dare ordine".

Buffon, nonostante non abbia giocato neanche un minuto questa sera, si è presentato ai microfoni per spiegare la sconfitta, 'risparmiando' la delusione a qualche giovane.

"Aldilà del ruolo di campo, penso di avere un serbatoio adeguato di esperienza per poter capire che in questi momenti qualche ragazzo è talmente abbattuto e deluso che magari non avrebbe neanche le parole giuste o qualche spunto da dare. Il mio ruolo è anche quello di far vedere che ci sono".