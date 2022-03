I Rangers rinunciano alla Sydney Super Cup: salta il primo 'Old Firm' lontano dalla Scozia

L'insolito e primo 'Old Firm' da disputarsi in gara amichevole, alla fine, non si farà. I Rangers hanno comunicato in via ufficiale che non prenderanno parte alla 'Sydney Super Cup' dove, il prossimo novembre, avrebbero dovuto affrontare proprio gli eterni rivali del Celtic.

Rangers can confirm the Club will not be participating in the Sydney Super Cup in November 2022. — Rangers Football Club (@RangersFC) March 31, 2022

Procediamo con ordine. Sia i Rangers che i Celtic, nonostante le veementi proteste da parte delle rispettive tifoserie, avevano confermato la propria partecipazione alla 'Sydney Super Cup', rassegna amichevole che si disputerà nel mese di novembre, durante il periodo di stop dei campionati per lasciare spazio ai Mondiali del Qatar, e alla quale prenderanno parte anche le due formazioni di 'casa': il Sydney FC ed il Western Sydney Wanderers.

I Rangers avevano già annunciato che la sfida contro il Celtic si sarebbe dovuta disputare il prossimo 20 novembre nella cornice dell’Accor Stadium, un impianto da 83500 posti, per quello che sarebbe passato alla storia come il primo 'Old Firm' amichevole per giunta disputato al di fuori dei confini scozzesi.

Le pressioni dei tifosi, però, hanno avuto la meglio spingendo la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst verso il proverbiale passo indietro e al conseguente annuncio del ritiro dalla competizione a fronte di una penale da un milione di sterline.