I pastori in protesta ai giocatori del Cagliari: "Non giocate a Milano"

I pastori hanno visitato questa mattina l'allenamento del Cagliari, chiedendo di non disputare il match contro il Milan per solidarietà.

Giornata concitata per i giocatori del Cagliari in partenza per Milano, dove domenica sera affronteranno il Milan alle ore 20.30 a San Siro.

Una delegazioni di pastori, in protesta da giorni per il prezzo del latte, ha raggiunto Asseminello per chiedere la solidarietà della squadra, che secondo il loro punto di vista avrebbe dovuto essere manifestata non giocando il match in programma.

"Siamo qui in maniera pacifica, vogliamo che la squadra si unisca alla nostra battaglia e che il latte venga pagato al prezzo di costo, più qualcosa per noi per vivere. Vorremmo che si dicesse che la gara è stata rinviata perchè gli industriali del formaggio hanno fatto cartello sul nostro latte".

In segno di solidarietà alcuni giocatori, tra i quali Barella , hanno rovesciato a terra del latte.