I panchinari in campo con la scaletta dell'aereo: succede a Lipsia

Dovranno sedersi in tribuna per rispettare il distanziamento sociale, ma i tre metri di dislivello non permettono l'accesso rapido: dunque l'idea.

Sì, è la giornata in cui il grande calcio ricomincia. Ma con le dovute precauzioni. In , infatti, ci sarà il distanziamento sociale quanto necessario. Impossibile vederlo in campo ovviamente, ma prima di entrare, i giocatori in panchina dovranno farlo. Magari rimanendo in tribuna, per poi essere aiutati dalla scaletta dell'aeroporto.

Siamo a , dove i padroni di casa allenati da Nagelsmann sperano ancora di poter vincere il campionato, nonostante i cinque punti di distacco dalla capolista . Di fronte il . I panchinari devono tenere una distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro, almeno senza dover usare la mascherina: ragion per cui si siederanno in tribuna.

Una volta arrivato il momento del cambio, che come noto saranno cinque e non tre, potranno entrare in campo solamente grazie all'utilizzo delel scalette che di solito vengono utilizzate per permettere ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta d'entrata dell'aereo.

Nello stadio del Lipsia ci sono infatti tre metri tra la tribuna e la panchina, ragion per cui il club ha trovato un accordo con l'aeroporto per avere la scaletta ed aiutare così i giocatori ad entrare in campo. Insieme a Nagelsmann e dall'altra parte al collega Streich, ci saranno solo il vice, i medici e i fisioterapisti.

Sarà una delle particolarità che si vedranno alla Red Bull Arena e negli altri stadi tedeschi: accettabili, per far sì che il calcio torni protagonista, anche senza tifosi. Almeno per qualche mese i fans potranno seguire la squadra a distanza, mentre i loro beniamini si ingegnano per tirare avanti.

A Lipsia sarà una gara doppiamente storica, sia per i cinque cambi, sia perchè questi arriveranno con una scaletta d'aeroporto. In stile cinematografico e spettacolare, o più prettamente solo dovuto alla necessità di rispettivare le regole come meglio si può.