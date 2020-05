I nuovi orari in Serie A: partite alle 17, 19.15 e 21.30

Si attende solo l'ufficialità, ma i nuovi orari per le partite di campionato sono stati individuati: 17, 19.15 e 21.30.

Dopo l'annuncio da parte del Ministro dello Sport della ripartenza del campionato, tutti gli occhi sono puntati sull'Assemblea di Lega che oggi ufficialmente comunicherà i nuovi orari delle partite di e ovviamente anche il calendario quantomeno della prima giornata da disputare.

In ballo c'è infatti la questione dei recuperi: alcune squadre pressano per cominciare prima a smaltire le quattro gare da recuperare (la Lega caldeggia questa ipotesi), mentre altre squadre vorrebbero recuperare le partite solo in un secondo momento.

Ma una importante novità arriva già dagli orari delle partite. Anche se si attende l'ufficialità, sono già state definite le tre fasce nell'arco della giornata in cui si giocheranno le partite del campionato: alle 17, alle 19.15 e alle 21.30.

Al netto di sorprese dell'ultimo minuto saranno questi gli orari in cui potremo assistere alle nuove partite della Serie A, anche se l'AIC, per volontà dei calciatori, avrebbe fatto di tutto per giocare solo in orari serali, visto che si giocherà con il caldo estivo.

In linea di massima si dovrà andare a ritmo spedito, con le squadre che dovrebbero giocare quasi sempre ogni 3-4 giorni. Andranno completate 13 finestre di campionato entro il 2 agosto, quindi in 44 giorni complessivi.