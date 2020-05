I migliori giocatori nella storia di FIFA: nell'11 ideale né Messi né Cristiano Ronaldo

Sono gli imperatori di FIFA dell'ultimo decennio, ma in una top 11 nella storia del videogioco Ronaldo e Messi non ci sarebbero. La sorpresa? Brighi.

Non è mai stato un gioco di nicchia, FIFA. La EA, con il comparto Sports, è riuscito a creare un brand riconoscibile a occhi e orecchie di milioni di persone nel nuovo millennio. Con l'avvento dei social, specialmente Youtube in principio e dunque Twitch come erede, l'esplosione definitiva grazie all'Ultimate Team. Con quest'ultimo gli iniziali valori dei giocatori sono stati affiancati da quelli 'gonfiati' dopo una grande prestazione o per l'occasione di un particolare anniversario. I dati base però, attualmente, sono sensibilmente inferiori rispetto al passato.

Ecco perché in una lista dei migliori giocatori nella storia di EA Sports FIFA, non ci sono né Messi né Cristiano Ronaldo. I due grandi del calcio, relativamente al loro valore base, visto che con le carte speciali si sono spinti anche fino al 99, dato massimo, non hanno mai superato il 95, cosa che invece in passato hanno fatto diversi fuoriclasse, non solo i grandi goleador.

In un'ipotetica lista dei giocatori di FIFA, dal lontano 96, quando ancora era il sufisso 'soccer' era posto nella copertina del gioco, fino a FIFA 20, si è veramente assistito ad elementi implacabili a centrocampo, insuperabili in difesa e in porta, devastanti in attacco. Con l'avvento sempre più pressante del realismo, della difficoltà e dell'innovazione tecnologica, i valori si sono abbassati di qualche unità, specialmente per un equilibrio di gioco crescente. Nè Messi nè Cristiano Ronaldo entrano però in un'eventuale top 11 dei più forti nella storia di FIFA, visto che prima di loro, e anche durante i loro inizi, altri colleghi d'attacco hanno fatto registrare valori più alti.

PORTIERE - GIGI BUFFON (VALORE 97)

Siamo in FIFA 05, uscito nel 2004. Il leggendario portiere di Carrara difendeva già la porta della ed aveva fatto i conti con la finale di Champions persa contro il . Ciò nonostante nessuno era sulla cresta dell'onda come lui, giudicato dalla EA Sports Re dei Re. Nonostante un Euro 2004 deludente, venne inserito nell'UEFA Team of the Year vicendo il titolo di miglior portiere al mondo per il IFFHS.

Risultato? In quel FIFA 05 Buffon era veramente insuperabile. Parate al limite del ridicolo, considerando come i tiri da vicino facessero il solletico all'estremo difensore della Juventus, mentre quelli da lontano erano intercettati con una facilità disarmante.

DIFENSORE - ALESSANDRO NESTA (VALORE 94)

Anche in questo caso parliamo di FIFA 05, Nesta milita nel Milan. Rapido, quasi avesse le ali del Dio Mercurio sotto i piedi, preciso, leggiadro nel intercettare il pallone. Un mastino su cui non si poteva assolutamente compiere quel gesto nei vecchi giochi EA Sports, ovvero quello di correre contro il giocatore avversario sicuri di poterlo superare in velocità in caso di valore di rapidità più elevato. Con Nesta ci si schiantava contro un muro.

DIFENSORE - FERNANDO HIERRO (VALORE 94)

Andiamo indietro nel tempo, fino a FIFA 02. Tanto serve spingerci per trovare un centrale quasi in grado di attirare su di sè i poligoni dei giocatori avversari, quella specie di conformazione di cui erano fatti i calciatori nei videogiochi calcistici allora, prima di mettere in chiaro una cosa. Dalle sue parti non si passava. Realismo? Solo nella fotografia della realtà della : Hierro era veramente fatto di ferro.

DIFENSORE - ROBERTO CARLOS (VALORE 94)

L'imperatore dei terzini sinistri. Ecco, vedere lui sulla fascia fino a trovare Nesta ed Hierro poteva squarciare il continuum spazio tempo. Sì perchè uno era tra i più veloci, gli altri i maggiori terminator con la capacità di non far passare nessuno. Perdeva un duello sulla corsia esterna? Niente paura, bastava ovviamente lasciarlo andare al tiro. Solo Buffon, e non sempre, poteva dirgli di no. Razzo nel sinistro, per anni il difensore con il più alto valore di FIFA.

CENTROCAMPISTA - MATTEO BRIGHI (VALORE 97)

Probabilmente il più grande mistero nella storia di EA Sports FIFA. Certo, Brighi è stato un buon giocatore di , capace di indossare la maglia della Juventus e della Nazionale azzurra, ma il valore 97 datogli in FIFA 03 è veramente fuori da ogni logica. In prestito al dimostrò di essere un'ottimo elemento del calcio italiano, qualcuno alla EA si innamorò follemente di lui: in quell'edizione era devastante negli inserimenti e nelle conclusioni dalla distanza. In più superarlo era arduo come scalare una montagna.

CENTROCAMPISTA - ZINEDINE ZIDANE (VALORE 96)

In una lista tra i migliori centrocampisti del millennio e poco prima, cioè quando militava tra e , non poteva mancare Zizou. Il giocatore francese non aveva dalla sua la lunga lista di giochetti che ora lo rendono stella assoluta tra le icone dell'ultimo FIFA, ma di certo la classe in quell'edizione 05 bastava e avanzava. Passaggi troppo precisi per essere veri, pallone incollato al piede ed impossibile da staccare: parliamo di uno che poteva contare sul massimo della valutazione nel dribbling. Ci siamo spiegati.

CENTROCAMPISTA - LUIS FIGO (VALORE 97)

Probabilmente il più forte centrocampista nella storia di FIFA. Edizione 2002, Figo ha da poco sconvolto il mondo con il passaggio al Real Madrid. Sconvolge anche gli amanti del titolo di EA Sports, nonostante si sappia cosa aspetta. Come spiegare il portoghese a chi non ha mai giocato quel titolo? Beh, aveva il massimo dei valori, in ogni punto: velocità, tiro, tackle. Tutto. Passiamo oltre.

ATTACCANTE - RONALDO (VALORE 98)

Non l'abbiamo lasciato per ultimo, per una volta al diavolo la suspence. Se il futuro compagno Figo è stato il centrocampista più forte nella storia di FIFA, Ronaldo è stato semplicemente il numero uno tra tutti i giocatori. Cristiano e Messi impallidiscono davanti a quello che poteva fare. Andare avanti, dritto per dritto, battere il portiere. Andare avanti, dritto per dritto, battere il portiere. All'infinito. Troppo facile cercare sempre di migliorarsi su FIFA 02: battendo il precedente record di reti.

ATTACCANTE - THIERRY HENRY (VALORE 97)

Il propotipo dell'attaccante moderno. Goleador di immensa rapidità, sia nella realtà, sia su FIFA 05. La velocità e l'accelerazione la facevano da padrone, unite ad un dribbling letale e un bilanciamento da manuale. Lo stesso discorso fatto con Ronaldo, con una sola differenza: se nove volte su dieci il Fenomeno non veniva fermato, Henry era bloccato solamente in due occasioni. Sul filo del rasoio.

ATTACCANTE - BOBO VIERI (VALORE 97)

Ultimo ma non ultimo, la furia di Vieri in FIFA 04. Meno rapido nei movimenti dei compagni, una volta che riceveva palla sulla trequarti e si apprestava a scoccare il tiro era troppo tardi. Prestanza fisica trasbordante e sinistro d'acciaio che il più delle volte si infilava sotto il sette. Bastava dargli palla dai trenta metri in su e il copione era sempre lo stesso. A quel punto il joystick dell'avversario veniva direttamente appoggiato sul divano, consapevole di non poter sfuggire al destino.