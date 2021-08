I malumori di Juric dopo il ko con la Fiorentina: "Sono in difficoltà, le promesse erano altre"

La rabbia del tecnico croato dopo l'avvio difficile sulla panchina granata: "Quando prendi un allenatore di un certo tipo devi dargli quello chiede".

L'avventura di Ivan Juric sulla panchina del Torino non è iniziata nel migliore dei modi. Prima il faticosissimo passaggio del turno in Coppa Italia con la Cremonese piegata soltanto ai calci di rigore, poi il doppio ko in Serie A: 1-2 casalingo con l'Atalanta all'ultimo secondo di gara e la sconfitta di misura maturata sabato in quel di Firenze contro la Fiorentina.

Nel post gara dello Stadio Artemio Franchi, il tecnico croato si è reso protagonista di un autentico sfogo ai microfoni di 'Sky Sport, dove nel mirino è finita proprio la dirigenza granata:

“Noi siamo veramente in ritardo. Non so rispondere in tutta sincerità. In certe cose ti arrangi come è normale che sia, ma certe caratteristiche devi averle. Quando prendi un allenatore di un certo tipo, devi dargli quello che chiede. Io non chiedo la luna. Abbiamo venduto Lyanco e non arriva nessuno per sostituirlo. Poi si va sempre in battaglia”.

A tormentare l'ex allenatore del Verona sarebbero appunto alcune promesse fatte dalla società in sede di costruzione del suo progetto tecnico:

“A Verona il presidente il primo anno era stato chiaro. I soldi erano pochi, abbiamo fatto tanti prestiti. Ad esempio Pessina, arrivato in prestito secco. Ci abbiamo lavorato e poi è tornato all’Atalanta per fare il fenomeno. Per me è come una sconfitta. Pobega è un bel giocatore, ha gamba e mi piace, ma per me è una sconfitta perché arriva in prestito secco. Mi piacerebbe lavorare per aiutare la società. I discorsi all’inizio erano diversi, c’erano altre idee e altre discorsi. Io percepivo altre idee, sono in difficoltà, le promesse erano altre“.

Secondo Juric la sua squadra porta ancora i segni delle ultime (e complicate) stagioni: