I giocatori del Milan tornano in Italia: Kessiè non riesce a trovare un volo

Come rivela La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano è in difficoltà nel rientrare a Milano: nessuna preoccupazione però per i rossoneri.

Non tutti sono rimasti in . Alcuni calciatori di , infatti, hanno trascorso la quarantena dovuta alla pandemia di coronavirus altrove, nei propri paesi d'origine. Tra questi Franck Kessie, centrocampista del che ora sta riscotrando dei problemi nel tornare della sua .

Come evidenzia 'La Gazzetta dello Sport, il Milan ha chiesto a tutti i suoi tesserati all'estero di tornare entro giovedì 24 aprile, ma Kessiè non è ancora riuscito a trovare un volo per rientrare a Milano. Del resto il settore più colpito dalla pandemia è quello del turismo e del trasporto aereo, mai così in crisi.

Nessun caso però per il Milan, visto e considerando che da parte delle istituzioni non sono ancora arrivare notizie certe riguardo il ritorno in campo per potersi allenare. La data scelta dovrebbe essere comunque quella del 4 maggio, in cui dovrebbe partire la famosa fase due.

Altre squadre

Oltre a Kessiè sono dodici i giocatori del Milan attualmente all'estero: tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, che alla pari dei suoi compagni ha continuato ad allenarsi da solo e nella propria abitazione svedese in attesa del quasi certo ritorno in campo tra fine maggio e inizio giugno.

L'unico straniero rimasto a Milano è Musacchio, mentre sono tornati nei loro paesi d'origine tra Europa, Africa e Sudamerica i vari Begovic, Leao, Castillejo, Krunic, Rebic, Kessié, Calhanoglu, Bennacer, Kjaer, Paquetà e Theo Hernandez. Oltre al già citato Ibrahimovic.

Non resta che aspettare una decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni da parte del governo: il nuovo decreto dovrebbe prevedere anche la ripresa degli allenamenti, in totale sicurezza ovviamente, per le varie società sportive della penisola.