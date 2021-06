I giocatori del Brasile: "Contrari alla Copa America ma non diremo mai no alla Nazionale"

Nessun boicottaggio, niente ammutinamento. I calciatori del Brasile in un comunicato ufficiale hanno chiarito la loro posizione sulla Copa America, assicurando la propria partecipazione seppure senza nascondere il malcontento per l'organizzazione del torneo.

Nel comunicato diramato dai giocatori del Brasile, infatti, viene specificato come certe scelte non siano ritenute adeguate.

"Siamo un gruppo coeso, ma con idee diverse. Per molte ragioni, sia umanitarie che professionali, siamo insoddisfatti della condotta tenuta dalla Conmebol sulla Copa America, tardivamente spostata in Cile e poi in Brasile. Tutto ci fa pensare a un'organizzazione inadeguata. Non abbiamo mai voluto farne una questione politica, siamo consapevoli dell'importanza della nostra posizione e pubblichiamo questo manifesto anche per evitare che altre notizie false coinvolgano i nostri nomi".