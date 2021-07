I diffidati dell'Italia contro il Belgio: in tre a rischio per l'eventuale semifinale di Euro 2020

Italia in campo questa sera a Monaco di Baviera contro il Belgio con un 'occhio' ai cartellini: Di Lorenzo, Barella e Pessina sono diffidati.

Italia e Belgio. L'una di fronte all'altra per un posto in semifinale a Euro 2020. Vietato sbagliare questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera se si vuole staccare il pass per la Final Four in programma a Wembley nella prossima, cruciale, settimana che proclamerà la regina d'Europa.

Gli Azzurri sono totalmente focalizzati sul presente e il futuro è soltanto la sfida contro i 'Red Devils'. Il Ct Roberto Mancini lo sa benissimo e lungo il percorso di avvicinamento al match in terra bavarese non ha tralasciato alcun dettaglio.

Tra questi c'è il capitolo dei calciatori diffidati, ossia coloro che in caso di cartellino giallo sarebbero automaticamente estromessi dall'eventuale semifinale. In casa Italia a rischiare sono in tre, e due di loro partiranno dal primo minuto: Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella, infatti, sono ad una sola sanzione dalla squalifica.

A completare il terzetto c'è anche il capocannoniere della spedizione tricolore Matteo Pessina che di reti ne ha realizzate due quattro partite proprio come Ciro Immobile. Anche l'atalantino risulta nell'elenco dei diffidati e in caso d'impiego dovrà fare i conti con questa spada di Damocle tutt'altro che indifferente.

Mancini prepara l'assalto alle semifinali degli Europei, approdarci con tutti gli effettivi a disposizione non sarebbe altro che un valore aggiunto.