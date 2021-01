I diffidati della Supercoppa: se ammoniti saranno squalificati in Serie A

I giocatori diffidati che prenderanno parte a Juventus-Napoli, se ammoniti, salteranno la prossima giornata di Serie A.

La tra e avrà ripercussioni anche sulla prossima giornata di . Non soltanto in termini psicologici, a seconda del risultato finale, ma anche per una questione di squalifiche.

I giocatori che verranno infatti ammoniti o espulsi nella sfida di mercoledì 20 gennaio alle ore 20.45, dovranno poi scontare la squalifica nella 19ª giornata di Serie A. Quando la Juventus ospiterà il e il Napoli sarà di scena a .

JUVENTUS-NAPOLI: I DIFFIDATI DELLA SUPERCOPPA

Sono quattro i giocatori della Juventus che giocheranno la Supercoppa Italiana a rischio squalifica: sono Danilo, Bentancur, Rabiot e Kulusevski. Da diffidati hanno giocato anche il match contro l' , senza essere ammoniti.

Il Napoli non ha invece giocatori diffidati. Anche se, ovviamente, rischia le squalifiche in caso di espulsioni.