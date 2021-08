I dieci minuti da sogno di Piccoli: in campo all'83', stende il Toro al terzo di recupero

L'Atalanta strappa i primi tre punti della stagione grazie al colpo risolutore del classe 2001 nato a Bergamo e cresciuto nel vivaio orobico.

Proprio così, perché Roberto Piccoli è soltanto uno degli ultimi prodotti del florido vivaio di Zingonia dal quale società orobica ha dimostrato per l'ennesima volta di saper attingere con grande continuità.

E a giudicare dai risultati si direbbe che dalle parti di Bergamo la lungimiranza non manca.

L'attaccante bergamasco, classe 2001, è stato gettato nella mischia da Gian Piero Gasperini al 83' al posto di un insolitamente spento Robin Gosens e esattamente quattro minuti dopo il pari granata di un altro bergamasco - Andrea Belotti - che sembrava aver ormai spento le ambizioni di vittoria degli orobici.

E invece ci ha pensato proprio lui, al terzo di quattro minuti di recupero. Il numero 99 si è fiondato in area sul cross di Maehle prima di avventarsi sul pallone rianimato da Pasalic praticamente da terra: controllo, piattone in buca d'angolo ad infilare l'incolpevole Milinkovic-Savic e corsa sotto lo spicchio riservato ai tifosi ospiti.

Piccoli trova il suo primo goal ufficiale in nerazzurro alla quarta presenza ufficiale con la Dea. L'anno scorso era stato parcheggiato in prestito allo Spezia doveva aveva messo a referto cinque marcature in 20 apparizioni, prima del rientro alla casa madre.

E il futuro? Il suo ritorno in Liguria - sempre a titolo temporaneo - sembrava ormai cosa fatta ma viste le situazioni indecifrabili di Ilicic e Lammers, Gasperini ha fatto muro spingendo per la permanenza del 20enne che ha ripagato nel migliore dei modi la volontà del tecnico di Grugliasco, il quale ha aggiunto nel post gara:

"E' un ragazzo che ha a cuore questa società perché è nato qui e qui è cresciuto anche calcisticamente. Tuttavia il mercato è in bilico e soltanto tra qualche giorno sapremo su chi potremo contare per tutto l'anno".

Situazione non ancora definita, quindi. Nell'attesa, però, Piccoli risponde presente e lancia un segnale importante. Un segnale da tre punti.