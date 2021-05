I convocati di Pirlo per Bologna-Juventus: out Ramsey, si rivede Fagioli

Nell'elenco dei convocati per l'ultima giornata non figura Aaron Ramsey, fuori anche lo squalificato Bentancur. Si rivede invece Fagioli.

Assenza a sorpresa nell'elenco dei convocati diramato da Pirlo per Bologna-Juventus, elenco di cui non fa parte Aaron Ramsey a causa di un affaticamento muscolare. Il campionato del gallese, quindi, è già finito.

Oltre a Ramsey salta la trasferta di Bologna anche Bentancur, causa squalifica, mentre rispetto alla finale di Coppa Italia rientra Alex Sandro. Tra i convocati figurano pure il giovane Fagioli e Felix Correia.

Ramsey chiude la sua stagione in bianconero con 30 presenze in tutte le competizioni, due goal e cinque assist. Il gallese è stato ancora una volta tormentano da continui problemi fisici e non gioca dal 25 aprile, quando rimase in campo 69' contro la Fiorentina senza brillare.

Da allora per lui, tra campionato e finale di Coppa Italia, cinque panchine consecutive senza mai entrare. Adesso ecco l'ennesimo affaticamento muscolare e un nuovo stop.