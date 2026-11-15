I convocati di Mancini per Belgio-Italia: fuori Sebastiano Esposito, ci sono Alphadjo Cisse e Mattia Liberali

Nella lista dei convocati diramata pochi minuti per il match in programma a Bruxelles, alle 20.45, non figurano l'attaccante del Sassuolo, protagonista del rigore fallito contro i Bleus – rigore che gli è stato ceduto dal fratello Francesco Pio, situazione che ha provocato la rabbia di Mancini – e non al top della condizione. Insieme a lui, vanno in tribuna il difensore della Juventus Federico Gatti, quello dell'Udinese Matteo Palma e il centrocampista del Como Samuele Ricci.
Rispetto all'ultimo impegno di Nations League, faranno invece il loro esordio in distinta l'attaccante del Milan Alphadjo Cisse e quello del Como Mattia Liberali, insieme ad Honest Ahanor e Niccolò Pisilli.
Questo è l'elenco al completo dei giocatori convocati da Roberto Mancini per Belgio-Italia:
Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara