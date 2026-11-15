I convocati di Mancini per Belgio-Italia: fuori Sebastiano Esposito, ci sono Alphadjo Cisse e Mattia Liberali

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Roberto Mancini ribalta nuovamente l'Italia in vista della decisiva partita di questa sera contro il Belgio che, anche con un pareggio, ci garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Dopo aver preso atto delle indisponibilità di Frattesi e Cambiaghi, rispetto alla partita con la Francia il nostro ct non avrà a disposizione nemmeno Sebastiano Esposito.

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Nella lista dei convocati diramata pochi minuti per il match in programma a Bruxelles, alle 20.45, non figurano l'attaccante del Sassuolo, protagonista del rigore fallito contro i Bleus – rigore che gli è stato ceduto dal fratello Francesco Pio, situazione che ha provocato la rabbia di Mancini – e non al top della condizione. Insieme a lui, vanno in tribuna il difensore della Juventus Federico Gatti, quello dell'Udinese Matteo Palma e il centrocampista del Como Samuele Ricci.

Rispetto all'ultimo impegno di Nations League, faranno invece il loro esordio in distinta l'attaccante del Milan Alphadjo Cisse e quello del Como Mattia Liberali, insieme ad Honest Ahanor e Niccolò Pisilli.

Questo è l'elenco al completo dei giocatori convocati da Roberto Mancini per Belgio-Italia:

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.

Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.

Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara