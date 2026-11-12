I convocati di Mancini e i numeri di maglia per Italia-Francia: Cisse, Liberali, Lontani e Pisilli tra gli esclusi, la 10 a Fagioli, Dimarco con la 11

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Non sarà San Siro il teatro dell'esordio in Nazionale di Alphadjo Cisse: il talento del Milan non figura tra i 23 giocatori scelti da Roberto Mancini per il big match di questa sera contro la Francia di Zinedine Zidane.

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Cisse è uno degli otto giocatori esclusi dalla lista dei convocati del ct azzurro per la partita contro i transalpini: insieme al milanista si accomoderanno in tribuna anche Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, e Mattia Liberali.

Alpha, protagonista nel Milan di Amorim con 8 goal in 13 presenze, sembrava addirittura poter ambire ad un posto da titolare già per la sfida contro la Francia: il suo debutto potrebbe dunque arrivare nella gara in programma domenica sera contro il Belgio, snodo cruciale per la classifica della Nazionale italiana nel Gruppo A della UEFA Natons League.

Tra i calciatori non convocati, come detto, figurano anche il fantasista del Como Mattia Liberali e il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che come Cisse erano entrati in questi giorni nei pensieri del ct per la partita contro la Nazionale di Zidane: anche per loro, come per l'attaccante del Milan, appuntamento al match di Bruxelles.

I NUMERI DI MAGLIA PER ITALIA-FRANCIA

Ufficializzati anche i numeri di maglia che gli Azzurri indosseranno questa sera a San Siro: la numero 10 sarà nuovamente sulle spalle di Nicolò Fagioli, al quale era già stata affidata nella partita d'andata contro la Francia, dopo l'ottima prestazione del centrocampista della Fiorentina contro la Turchia e il forfait di Raspadori.

Federico Dimarco, che sembra destinato a partire dalla panchina, con Calafiori come titolare sulla fascia sinistra nel 4-3-3 di Mancini, indosserà la numero 11. Palestra, assente nel corso della lunga sosta tra settembre e ottobre, avrà invece la maglia numero 14, con la 2 che sarà ancora sulle spalle di Kayode.

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A centrocampo poche novità: Tonali avrà la sua numero 8, Barella con il 18, Frattesi con il 16, mentre la 4 finirà sulle spalle di Samuele Ricci, con Romano che avrà la 17. Cambia ancora una volta numero di maglia invece l'esterno del Bologna Niccolò Cambiaghi, al quale stavolta è stata affidata la 19.

Il 9, vista anche la pesante assenza di Moise Kean, torna sulle spalle di Pio Esposito, candidato a giocare dal primo minuto in attacco insieme al fratello Sebastiano, che avrà la numero 7, indossata proprio da Pio nel corso delle sfide contro Belgio, Francia e Turchia. Koleosho, alla prima convocazione, avrà la 23.

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L'elenco completo dei numeri di maglia per Italia-Francia:

1 Donnarumma, 2 Kayode, 3 Scalvini, 4 Ricci, 5 Calafiori, 6 Bastoni, 7 S. Esposito, 8 Tonali, 9 P. Esposito, 10 Fagioli, 11 Dimarco, 12 Carnesecchi, 13 Vicario, 14 Palestra, 15 Doumbia, 16 Frattesi, 17 Romano, 18 Barella, 19 Cambiaghi, 20 Scamacca, 21 Vergara, 22 Ghilardi, 23 Koleosho.